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16 мая, 16:49

Политолог объяснил, что Путин увидел в Орлове, пожелавшем снова баллотироваться в Амурской области

Политолог Мартынов: Амурская область во главе с Орловым развивается динамично

<p>Губернатор Амурской области Василий Орлов. Фото из <a href="https://t.me/OrlovAmur" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канала </a>главы региона</p>

Губернатор Амурской области Василий Орлов. Фото из Telegram-канала главы региона

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал закономерным и ожидаемым тот факт, что президент Владимир Путин поддержал желание губернатора Амурской области Василия Орлова выдвигаться на новый срок. Как заявил политолог в беседе с Лайфом, этот регион непростой, со своей спецификой и сложностями.

Тем не менее валовый региональный продукт, по оценке за 2022 год, в Амурской области составляет 588 миллиардов рублей — это в 1,8 раза выше, чем по итогам 2018 года. Фиксируется и ежегодный рост инвестиций — в прошлом году регион привлёк их рекордный объём — 464 миллиарда рублей.

"Амурская область во главе с Орловым динамично развивается. Многие федеральные программы идут с опережением графика, например программа расселения ветхого жилья, или мост в Благовещенске, или БАМ, инфраструктурные проекты с соседним Китаем. В общем, несмотря на сложный период, регион под руководством Орлова идёт вперёд", — заключил собеседеник Лайфа.

Амурский губернатор Орлов: 9 Мая мы славим силу духа нашего народа

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Ранее во вторник Лайф сообщал, что Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Орловым, в ходе которой поддержал его желание выдвигаться на второй срок.

Ольга Годуненко
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