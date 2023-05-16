Политолог объяснил, что Путин увидел в Орлове, пожелавшем снова баллотироваться в Амурской области

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал закономерным и ожидаемым тот факт, что президент Владимир Путин поддержал желание губернатора Амурской области Василия Орлова выдвигаться на новый срок. Как заявил политолог в беседе с Лайфом, этот регион непростой, со своей спецификой и сложностями.

Тем не менее валовый региональный продукт, по оценке за 2022 год, в Амурской области составляет 588 миллиардов рублей — это в 1,8 раза выше, чем по итогам 2018 года. Фиксируется и ежегодный рост инвестиций — в прошлом году регион привлёк их рекордный объём — 464 миллиарда рублей.

"Амурская область во главе с Орловым динамично развивается. Многие федеральные программы идут с опережением графика, например программа расселения ветхого жилья, или мост в Благовещенске, или БАМ, инфраструктурные проекты с соседним Китаем. В общем, несмотря на сложный период, регион под руководством Орлова идёт вперёд", — заключил собеседеник Лайфа.