Российские инвесторы встретятся на "Российской креативной неделе" в ДФО

На следующей неделе во Владивостоке состоится двухдневный фестиваль-форум в рамках "Российской креативной недели – Дальний Восток". Организаторы мероприятия рассказали, какие спикеры там выступят и что на повестке дня.

Анонс фестиваля "Российская креативная неделя". Видео © VK / creativeweek

Основная задача форума — помочь региону раскрыть свой творческий потенциал, привлечь новые инвестиции и создать качественные коллаборации в креативных индустриях, отмечают организаторы. Регистрация для участия открыта на официальном сайте fareast.creativityweek.ru.

На площадках планируют выступить более 200 спикеров из Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Индонезии, а также столичные эксперты. Главным образом это предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России ("Яндекс" и "Сбер").

Для жителей Владивостока и гостей фестиваля будут работать музыкальные площадки партнёров мероприятия, выставки, лектории и прочие тематические события. По словам замглавы Управления Президента РФ по общественным проектам Александра Журавского, форум станет "той самой удочкой" для бизнесменов и импульсом для привлечения инвестиций на Дальний Восток.

"Президент Владимир Путин в марте этого года заявлял о необходимости сделать Дальний Восток привлекательным для учёбы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду. И предстоящий форум "Российская креативная неделя — Дальний Восток" — это один из инструментов для решения поставленных задач", — сказал Журавский.