Синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию в подчинение патриарху Кириллу

Священный синод Русской православной церкви постановил принять Бердянскую епархию Украинской православной церкви в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Синоду РПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе церкви. Решение принято в связи с оставлением епархии митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом.

"Принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Архиерейского собора", — говорится в опубликованном сообщении.