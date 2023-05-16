Синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию в подчинение патриарху Кириллу
Священный синод Русской православной церкви постановил принять Бердянскую епархию Украинской православной церкви в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Синоду РПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе церкви. Решение принято в связи с оставлением епархии митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом.
"Принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Архиерейского собора", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, священнослужители Бердянской и Приморской епархии Запорожской области попросили о принятии в Русскую православную церковь из-за фактического бегства прежнего руководства. За это решение проголосовало абсолютное большинство.