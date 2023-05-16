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16 мая, 17:15

Синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию в подчинение патриарху Кириллу

Священный синод Русской православной церкви постановил принять Бердянскую епархию Украинской православной церкви в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Синоду РПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе церкви. Решение принято в связи с оставлением епархии митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом.

"Принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Архиерейского собора", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, священнослужители Бердянской и Приморской епархии Запорожской области попросили о принятии в Русскую православную церковь из-за фактического бегства прежнего руководства. За это решение проголосовало абсолютное большинство.

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patriarchia.ru

Матвей Константинов
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