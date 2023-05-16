Внедорожник Александра Розенбаума попал в ДТП в Ростовской области

Автомобиль Александра Розенбаума попал в ДТП с "Ладой" в Ростовской области. По информации Лайфа, певец находился на пассажирском сидении внедорожника Exeed, но вышел за несколько минут до столкновения.

Кадры с места столкновения ВАЗ с Exeed Александра Розенбаума. Фото © LIFE

Инцидент произошёл сегодня в полдень в Новочеркасске на улице Просвещения. Розенбаум вышел из авто и направился к зданию Южно-Российского госуниверситета, его водитель остался в машине. Через несколько мгновений во внедорожник влетел ВАЗ, водитель которого сдал назад с открытой дверью.

Кадры с места столкновения ВАЗ с Exeed Александра Розенбаума. Фото © LIFE

В результате инцидента осталась лишь царапина на машине, водитель тоже в порядке, уточняет портал "Тузловград". Аварию оформляли сотрудники ГИБДД, так как иномарка застрахована по КАСКО. В Ростовскую область певец приезжал с гастролями, на свой концерт в Новочеркасске.