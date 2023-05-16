Только не запечённые: Врач-диетолог разрешила россиянам есть роллы, но с оговорками

Роллы не настолько полезны, как считается: помимо рыбы и риса в них содержатся сахар и уксус, а некоторые ещё и запекаются или покрываются майонезными шапками. По словам врача-диетолога Альбины Комиссаровой, это блюдо можно вписать в здоровый рацион, однако с рядом оговорок.