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16 мая, 18:23

Только не запечённые: Врач-диетолог разрешила россиянам есть роллы, но с оговорками

Диетолог Комиссарова посоветовала выбирать обычные роллы вместо запечённых

Роллы не настолько полезны, как считается: помимо рыбы и риса в них содержатся сахар и уксус, а некоторые ещё и запекаются или покрываются майонезными шапками. По словам врача-диетолога Альбины Комиссаровой, это блюдо можно вписать в здоровый рацион, однако с рядом оговорок.

Специалист рекомендует:

  • Отдавать предпочтение простым вариантам с рыбой, овощами, авокадо, а не запечённым, в тэмпуре или с большим количеством соусов и жирного сыра;
  • Не злоупотреблять соевым соусом из-за высокого количества соли;
  • Брать на порцию 6–8 штук и дополнять овощами;
  • Выбирать роллы с сырой рыбой и морепродуктами в проверенных местах, поскольку они могут быть опасны из-за бактерий и вирусов, а также гельминтов.

Комиссарова отметила, что сырая рыба и морепродукты противопоказаны людям с иммунодефицитом, беременным женщинам, а также детям и пожилым людям. Им врач рекомендует выбирать роллы с термически обработанной продукцией.

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Лайф рассказывал о полезных свойствах чёрного и зелёного чая. По словам диетолога Анжелики Дюваль, к примеру, зелёный имеет более насыщенные вкус и аромат, а также содержит больше микроэлементов.

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Freepik / vecstock

Матвей Константинов
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