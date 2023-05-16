Только не запечённые: Врач-диетолог разрешила россиянам есть роллы, но с оговорками
Диетолог Комиссарова посоветовала выбирать обычные роллы вместо запечённых
Роллы не настолько полезны, как считается: помимо рыбы и риса в них содержатся сахар и уксус, а некоторые ещё и запекаются или покрываются майонезными шапками. По словам врача-диетолога Альбины Комиссаровой, это блюдо можно вписать в здоровый рацион, однако с рядом оговорок.
Специалист рекомендует:
- Отдавать предпочтение простым вариантам с рыбой, овощами, авокадо, а не запечённым, в тэмпуре или с большим количеством соусов и жирного сыра;
- Не злоупотреблять соевым соусом из-за высокого количества соли;
- Брать на порцию 6–8 штук и дополнять овощами;
- Выбирать роллы с сырой рыбой и морепродуктами в проверенных местах, поскольку они могут быть опасны из-за бактерий и вирусов, а также гельминтов.
Комиссарова отметила, что сырая рыба и морепродукты противопоказаны людям с иммунодефицитом, беременным женщинам, а также детям и пожилым людям. Им врач рекомендует выбирать роллы с термически обработанной продукцией.
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