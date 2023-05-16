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16 мая, 18:49

В США объявили огромную награду за информацию о российском хакере

Госдеп США предлагает 10 млн долларов за данные о российском хакере Матвееве

В США разыскивают россиянина Михаила Матвеева, которого подозревают в кибервымогательстве. За предоставление информации о предполагаемом преступнике американский Госдеп обещает вознаграждение в размере до 10 млн долларов.

Матвееву предъявлены официальные обвинения в проведении хакерских операций против правительственных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру. В отношении него введены санкции по линии американского Министерства финансов.

Известно, что предполагаемый преступник 1992 года рождения зарегистрирован в Калининграде. В Сети он выступает под различными псевдонимами. Среди них BORISELCIN и WAZAWAKA.

По мнению Госдепартамента США, Россия стала "безопасной гаванью" для кибервымогателей, которые совершают преступления против Штатов, их партнёров и союзников.

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Ранее Китай напугал США кибероружием для перехвата спутников-разведчиков. По данным американской разведки, Пекин будет проводить кибератаки, нацеленные на имитацию сигналов, аналогичных тем, которые получают иностранные спутники от операторов. Это позволит захватить управление над ними или просто нарушить их работу.

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Wikimedia

Ольга Платонова
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