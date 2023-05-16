В США объявили огромную награду за информацию о российском хакере
Госдеп США предлагает 10 млн долларов за данные о российском хакере Матвееве
В США разыскивают россиянина Михаила Матвеева, которого подозревают в кибервымогательстве. За предоставление информации о предполагаемом преступнике американский Госдеп обещает вознаграждение в размере до 10 млн долларов.
Матвееву предъявлены официальные обвинения в проведении хакерских операций против правительственных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру. В отношении него введены санкции по линии американского Министерства финансов.
Известно, что предполагаемый преступник 1992 года рождения зарегистрирован в Калининграде. В Сети он выступает под различными псевдонимами. Среди них BORISELCIN и WAZAWAKA.
По мнению Госдепартамента США, Россия стала "безопасной гаванью" для кибервымогателей, которые совершают преступления против Штатов, их партнёров и союзников.
Ранее Китай напугал США кибероружием для перехвата спутников-разведчиков. По данным американской разведки, Пекин будет проводить кибератаки, нацеленные на имитацию сигналов, аналогичных тем, которые получают иностранные спутники от операторов. Это позволит захватить управление над ними или просто нарушить их работу.