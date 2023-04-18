ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 13:47
4787

The Guardian: Запад готовится к любым ответам России на контрнаступление Украины

На Западе лидеры готовятся к тому, что Россия может применить "любые инструменты" и все возможные варианты реагирования на контрнаступление Украины. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на официальных лиц Великобритании.

На саммите глав МИД G7 в Японии британские официальные лица указали, что должны быть готовы к крайним мерам для того, чтобы удержать украинские территории. Речь идёт в том числе о ядерных угрозах и кибератаках, уточняет издание.

Украинским солдатам предрекли "титаническую борьбу" при контрнаступлении
Украинским солдатам предрекли "титаническую борьбу" при контрнаступлении

Ранее газета Washington Post сообщила, что Киев перенёс контрнаступление из-за погоды и нехватки боеприпасов. Издание также писало о том, что ситуация для Украины осложняется из-за утечки в Сеть секретных данных Пентагона. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом. Согласно документам Пентагона, оно запланировано на 30 апреля.

BannerImage

Getty Images / Pierre Crom

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar