The Guardian: Запад готовится к любым ответам России на контрнаступление Украины
На Западе лидеры готовятся к тому, что Россия может применить "любые инструменты" и все возможные варианты реагирования на контрнаступление Украины. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на официальных лиц Великобритании.
На саммите глав МИД G7 в Японии британские официальные лица указали, что должны быть готовы к крайним мерам для того, чтобы удержать украинские территории. Речь идёт в том числе о ядерных угрозах и кибератаках, уточняет издание.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Киев перенёс контрнаступление из-за погоды и нехватки боеприпасов. Издание также писало о том, что ситуация для Украины осложняется из-за утечки в Сеть секретных данных Пентагона. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом. Согласно документам Пентагона, оно запланировано на 30 апреля.
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