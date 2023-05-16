Политолог: Путин поддержал губернатора Травникова, потому что видит развитие его региона

Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников вполне обоснованно заявил о желании переизбираться на второй срок. Генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин рассказала Лайфу, почему президент России Владимир Путин одобряет его решение.

"Травников стал настоящим лоббистом региона. Хороший пример этому — инвестиции "Газпрома", увеличившиеся в девять раз. Газ приходит в самые отдалённые сёла — а это, поверьте, дорогого стоит. Новосибирская область не сворачивает и другие крупные инвестиционные проекты, несмотря на ковидные ограничения и санкционное давление. Такой крупный регион развивается по многим направлениям: сельское хозяйство, жилищное строительство, промышленность", — сказала она.

Линдигрин подчеркнула, что всё это развитие наш президент видит и ценит, соответственно, поддерживает Травникова на предстоящих выборах.

"Уверена, что для жителей области эти выборы также станут скорее референдумом доверия действующему главе. И у Андрея Травникова не будет проблем с переизбранием", — заключила собеседница Лайфа.