Казанский УНИКС впервые выиграл Единую лигу ВТБ

Казанский УНИКС победил краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 98:89.

Таким образом, казанцы выиграли серию со счётом 4:1 и впервые в истории стали чемпионами. До этого УНИКС по четыре раза занимал вторые и третьи места.