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16 мая, 19:41

Казанский УНИКС впервые выиграл Единую лигу ВТБ

<p>Постер после победы УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/vtbleague/6121" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VTB United League</a></p>

Постер после победы УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Обложка © T.me / VTB United League

Казанский УНИКС победил краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 98:89.

Таким образом, казанцы выиграли серию со счётом 4:1 и впервые в истории стали чемпионами. До этого УНИКС по четыре раза занимал вторые и третьи места.

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Ранее игрок московского ЦСКА Алексей Швед, подвергшийся нападению в начале мая в центре Москвы, заявил, что будет продолжать спортивную карьеру. Баскетболист надеется вернуться на площадку в следующем сезоне.

Артур Лапсаков
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