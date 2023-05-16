Казанский УНИКС впервые выиграл Единую лигу ВТБ
Постер после победы УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Обложка © T.me / VTB United League
Казанский УНИКС победил краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 98:89.
Таким образом, казанцы выиграли серию со счётом 4:1 и впервые в истории стали чемпионами. До этого УНИКС по четыре раза занимал вторые и третьи места.
Ранее игрок московского ЦСКА Алексей Швед, подвергшийся нападению в начале мая в центре Москвы, заявил, что будет продолжать спортивную карьеру. Баскетболист надеется вернуться на площадку в следующем сезоне.