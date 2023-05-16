Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Риме. В четвертьфинале она справилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 6:4. За выход в финал Кудерметова поборется либо с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей, либо с украинкой Ангелиной Калининой.