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16 мая, 20:20

Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Риме

<p>Вероника Кудерметова. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/WTA/status/1658560270132736001/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WTA</a></p>

Вероника Кудерметова. Обложка © Twitter / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Риме. В четвертьфинале она справилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 6:4. За выход в финал Кудерметова поборется либо с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей, либо с украинкой Ангелиной Калининой.

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Ранее Лайф рассказывал, что Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч на турнире в Риме. Он победил финна Эмиля Руусувуори.

Артур Лапсаков
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