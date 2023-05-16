Скинул эмоции на судью: Рублёв матом на весь стадион отреагировал на проигранный мяч в Риме
Теннисист Рублёв получил предупреждение за мат во время матча в Риме
Российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально отреагировал на проигранный розыгрыш и выругался матом прямо на судью матча четвёртого круга турнира в Риме. В итоге арбитр вынес ему предупреждение.
Инцидент произошёл во время матча с немцем Янником Ханфманом. После выкрика на весь стадион, сопровождавшегося нецензурными словами, судья спросил россиянина, о чём он кричал. Однако тот заявил, что всего лишь выкрикнул: "Сколько можно?".
Теннисист Андрей Рублёв получил предупреждение за мат во время игры. Видео. T.me / SHOT
Убедить судью теннисисту не удалось, так же как и выиграть матч. Он потерпел поражение со счётом 6:7, 6:4, 3:6 и не смог пробиться в четвертьфинал турнира.
Напомним, ранее российская теннисистка Виталия Дьяченко в соцсетях рассказала о том, что польская авиакомпания LOT сняла её с рейса из-за гражданства, несмотря на рекомендательные письма от Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF). LOT Airlines объяснила это тем, что существуют ограничения, в том числе на аэропорты, в отношении граждан РФ, которые путешествуют из-за пределов Шенгенской зоны.
T.me / SHOT