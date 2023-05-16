Скинул эмоции на судью: Рублёв матом на весь стадион отреагировал на проигранный мяч в Риме

Российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально отреагировал на проигранный розыгрыш и выругался матом прямо на судью матча четвёртого круга турнира в Риме. В итоге арбитр вынес ему предупреждение.

Инцидент произошёл во время матча с немцем Янником Ханфманом. После выкрика на весь стадион, сопровождавшегося нецензурными словами, судья спросил россиянина, о чём он кричал. Однако тот заявил, что всего лишь выкрикнул: "Сколько можно?".

Теннисист Андрей Рублёв получил предупреждение за мат во время игры. Видео. T.me / SHOT