Медведев победил Зверева и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в матче четвёртого круга турнира серии "Мастерс" в Риме. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

В четвертьфинале соперником Медведева будет немец Янник Ханфманн, обыгравший другого россиянина — Андрея Рублёва. Это лучший результат для теннисиста из Германии на "Мастерсах".