Медведев победил Зверева и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
Даниил Медведев. Обложка © Twitter / ATP Tour
Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в матче четвёртого круга турнира серии "Мастерс" в Риме. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:3).
В четвертьфинале соперником Медведева будет немец Янник Ханфманн, обыгравший другого россиянина — Андрея Рублёва. Это лучший результат для теннисиста из Германии на "Мастерсах".
Ранее Лайф писал, что россиянка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Риме. Её соперницей стала украинка Ангелина Калинина.