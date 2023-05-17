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16 мая, 22:20

Медведев победил Зверева и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Риме

<p>Даниил Медведев. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/atptour/status/1658560646399807488/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ATP Tour</a></p>

Даниил Медведев. Обложка © Twitter / ATP Tour

Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в матче четвёртого круга турнира серии "Мастерс" в Риме. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

В четвертьфинале соперником Медведева будет немец Янник Ханфманн, обыгравший другого россиянина — Андрея Рублёва. Это лучший результат для теннисиста из Германии на "Мастерсах".

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Ранее Лайф писал, что россиянка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Риме. Её соперницей стала украинка Ангелина Калинина.

Артур Лапсаков
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