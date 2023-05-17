В Москве задержали трёх женщин, продавших младенца за 60 тысяч рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх женщин, которые пытались продать в Москве младенца за 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
Группа женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения 15 мая в одном из торговых центров на севере Москвы продали девочку, родившуюся в этом году. Их взяли после составления необходимых расписок о получении денег.
В Москве задержали трёх женщин, продавших младенца за 60 тысяч рублей. Видео © T.me / Столичный СК
Проводится доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают полную картину произошедшего. Жизни ребёнка ничего не угрожает, её поместили в специальное медицинское учреждение.
Ранее Лайф рассказывал, как в Узбекистане две женщины пытались продать своих новорождённых детей. Одна из них выставила ценник за ребёнка в размере 40 тысяч долларов, другая пыталась продать дочь за 20 тысяч долларов.
Кадр видео T.me / Столичный СК