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16 мая, 22:38

В Москве задержали трёх женщин, продавших младенца за 60 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх женщин, которые пытались продать в Москве младенца за 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Группа женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения 15 мая в одном из торговых центров на севере Москвы продали девочку, родившуюся в этом году. Их взяли после составления необходимых расписок о получении денег.

В Москве задержали трёх женщин, продавших младенца за 60 тысяч рублей. Видео © T.me / Столичный СК

Проводится доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают полную картину произошедшего. Жизни ребёнка ничего не угрожает, её поместили в специальное медицинское учреждение.

Россиянка продала сына бесплодной подруге за 400 тысяч рублей

Россиянка продала сына бесплодной подруге за 400 тысяч рублей

Ранее Лайф рассказывал, как в Узбекистане две женщины пытались продать своих новорождённых детей. Одна из них выставила ценник за ребёнка в размере 40 тысяч долларов, другая пыталась продать дочь за 20 тысяч долларов.

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Кадр видео T.me / Столичный СК

Артур Лапсаков
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