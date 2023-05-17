Рэпер Птаха назвал дискриминацией введение наказания за песни о наркотиках
Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) назвал перегибом предлагаемые поправки в КоАП и УК РФ, предусматривающие наказание для исполнителей, читающих о наркотиках. Его слова приводит "Лента.ру".
"Есть разный контекст: есть, когда люди пропагандируют наркотики и их употребление, а есть, когда рассказывают о ситуации, в которой фигурирует то или иное наркотическое вещество", — заметил Птаха.
По его словам, нападки на рэп и его исполнителей в России происходят постоянно, что является дискриминацией. К тому же запрет песен, упоминающих наркотики, не решит проблему распространения запрещённых веществ.
"Не будет наркотиков — не будет песен о наркотиках", — подытожил Птаха.
Внесение поправок, которые предполагают наказание за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и Интернете, ранее анонсировал статс-секретарь – замглавы МВД России Игорь Зубов. По его словам, уголовная ответственность будет наступать только после двух и более нарушений и последовавшей за ними административной ответственности.
VK / Давид Нуриев