Россия и Индонезия обсуждают запуск прямых рейсов

Посольство РФ в Индонезии заявило о работе над возобновлением прямого авиасообщения между странами. Сообщение дипмиссии приводит газета "Известия".

"Вопрос о запуске прямых рейсов и чартеров находится в проработке", — заявили в посольстве.

Сейчас на острове Бали находится более 40 тысяч россиян, в том числе туристы и постоянно проживающие там граждане, указали в дипмиссии.