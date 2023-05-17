Россия и Индонезия обсуждают запуск прямых рейсов
Посольство РФ сообщило о работе над возобновлением авиасообщения с Индонезией
Посольство РФ в Индонезии заявило о работе над возобновлением прямого авиасообщения между странами. Сообщение дипмиссии приводит газета "Известия".
"Вопрос о запуске прямых рейсов и чартеров находится в проработке", — заявили в посольстве.
Сейчас на острове Бали находится более 40 тысяч россиян, в том числе туристы и постоянно проживающие там граждане, указали в дипмиссии.
В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько говорил, что Россия прорабатывает возможность открытия авиасообщения с пятью странами. Среди них Мьянма, Вьетнам, Монголия, Саудовская Аравия и Южная Корея.
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