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17 мая, 02:02

Россия и Индонезия обсуждают запуск прямых рейсов

Посольство РФ сообщило о работе над возобновлением авиасообщения с Индонезией

Посольство РФ в Индонезии заявило о работе над возобновлением прямого авиасообщения между странами. Сообщение дипмиссии приводит газета "Известия".

"Вопрос о запуске прямых рейсов и чартеров находится в проработке", — заявили в посольстве.

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Сейчас на острове Бали находится более 40 тысяч россиян, в том числе туристы и постоянно проживающие там граждане, указали в дипмиссии.

В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько говорил, что Россия прорабатывает возможность открытия авиасообщения с пятью странами. Среди них Мьянма, Вьетнам, Монголия, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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