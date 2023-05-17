Войска РФ артиллерией поразили скопления живой силы ВСУ в районе Артёмовска

Российские военные поразили скопления живой силы ВСУ в районе Артёмовска и ряда других населённых пунктов. Удары производились крупнокалиберной артиллерией, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Поражены скопления живой силы украинских войск в районах населённых пунктов Артёмовск, Миньково, Курахово и Горняк", — цитирует его ТАСС.

Кроме того, на Соледаро-Артёмовском оперативном направлении ракетное подразделение группировки нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад украинских военных.