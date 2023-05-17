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Опубликовано 17 мая 2023, 02:20
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Войска РФ артиллерией поразили скопления живой силы ВСУ в районе Артёмовска

Российские военные поразили скопления живой силы ВСУ в районе Артёмовска и ряда других населённых пунктов. Удары производились крупнокалиберной артиллерией, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Поражены скопления живой силы украинских войск в районах населённых пунктов Артёмовск, Миньково, Курахово и Горняк", — цитирует его ТАСС.

Кроме того, на Соледаро-Артёмовском оперативном направлении ракетное подразделение группировки нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад украинских военных.

Российские военные уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск
Российские военные уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об усилении флангов в Артёмовске. Он оценил ситуацию в городе как напряжённую, но подчеркнул, что российские силы продолжают идти вперёд.

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T.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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