ВС России могут в 2024 году получить новую самоходную пушку 2C25М
Вооружённые силы России могут в 2024 году получить новые модернизированные самоходные противотанковые пушки 2C25М. Об этом сообщили в пресс-службе Курганмашзавода.
Сейчас идёт корректировка конструкторской документации и подготовка её к предъявлению межведомственной комиссии, указывает РИА "Новости". Параллельно ведётся подготовка производства для начала серийного выпуска самоходных 125-миллиметровых пушек 2С25М.
Ранее Лайф рассказывал, что в России завершили разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ. На базе БМП-3 ранее был создан ЗРК ближнего действия с боевым модулем "Сосна", который продолжает проходить испытания.