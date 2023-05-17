ВС России могут в 2024 году получить новую самоходную пушку 2C25М

Вооружённые силы России могут в 2024 году получить новые модернизированные самоходные противотанковые пушки 2C25М. Об этом сообщили в пресс-службе Курганмашзавода.

Сейчас идёт корректировка конструкторской документации и подготовка её к предъявлению межведомственной комиссии, указывает РИА "Новости". Параллельно ведётся подготовка производства для начала серийного выпуска самоходных 125-миллиметровых пушек 2С25М.