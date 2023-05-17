Регион

Уведомления отключены

17 мая, 03:28

США намекнули шейху ОАЭ на последствия дружбы с Россией и Китаем

WSJ: США предупредили ОАЭ об угрозах связям из-за сотрудничества с РФ и КНР

Президент ОАЭ шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян получил предупреждение от американских чиновников о том, что тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной области и сфере разведки поставит под угрозу отношения с США. Об этом пишет Wall Street Journal.

Как заявил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена, президент ОАЭ в последнее время наладил отношения с Москвой и Пекином, что негативно повлияло на отношения с Вашингтоном.

В Китае раскрыли новые попытки США по ослаблению России через Украину

В Китае раскрыли новые попытки США по ослаблению России через Украину

В последние месяцы Аль Нахайян стал чаще консультироваться с американскими чиновниками по поводу РФ и КНР, а отношения с США улучшаются. Однако их коллеги из ОАЭ указывают, что шейх больше не считает близкие отношения с США препятствием для тесных связей с Россией и Китаем.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Евразийский экономический союз договаривается с Египтом и ОАЭ о зоне свободной торговли.

Обложка ©

Wikipedia

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • оаэ
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров