США намекнули шейху ОАЭ на последствия дружбы с Россией и Китаем

Президент ОАЭ шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян получил предупреждение от американских чиновников о том, что тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной области и сфере разведки поставит под угрозу отношения с США. Об этом пишет Wall Street Journal.

Как заявил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена, президент ОАЭ в последнее время наладил отношения с Москвой и Пекином, что негативно повлияло на отношения с Вашингтоном.

В последние месяцы Аль Нахайян стал чаще консультироваться с американскими чиновниками по поводу РФ и КНР, а отношения с США улучшаются. Однако их коллеги из ОАЭ указывают, что шейх больше не считает близкие отношения с США препятствием для тесных связей с Россией и Китаем.