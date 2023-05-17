МО РФ: Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться

Военнослужащие расчётов реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа забросили листовки с призывом сдаться на позиции украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни", — говорится в записи ведомства.

Подготовка агитационных снарядов. Видео © T.me / Минобороны России

В реактивный снаряд с боевой частью вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружаются рулоны с более чем одной тысячей агитационных листовок, пояснили в ведомстве.