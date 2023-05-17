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17 мая, 06:06

Прокуратура: Младенца за 60 тысяч рублей в Москве пыталась продать его мать

<p>Женщины, задержанные при попытке продать младенца за 60 тысяч рублей. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Женщины, задержанные при попытке продать младенца за 60 тысяч рублей. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Среди трёх женщин, которых задержали при попытке продать новорождённую девочку в Москве, оказалась в том числе и её мать. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что 8 мая 2023 года в Твери 29-летняя женщина родила девочку, после чего совместно с ещё двумя женщинами 39 и 46 лет приняла решение её продать", — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре заверили, что сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. В ведомстве добавили, что её дальнейшее жизнеустройство находится на контроле сотрудников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершённая организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

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Напомним, накануне в торговом центре на севере Москвы были задержаны три женщины при попытке продать младенца. За девочку, родившуюся в этом году, они хотели получить 60 тысяч. Правоохранители взяли "бизнесменш" после составления расписок о получении денег.

Николь Вербер
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