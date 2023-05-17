В Сети призвали посадить в тюрьму главу ЕК фон дер Ляйен

Пользователи "Твиттера" призвали уволить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за её заявления о саммите Совета Европы с участием украинских активистов, которые требуют ответственности за якобы военные преступления России.

"Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!" — заявил пользователь с ником benutzer.

Iain Muir поддержал его, отметив, что это США, НАТО и ЕС стоит призвать к ответственности за "прокси-войну против России". Как заметил joanskitchen, фон дер Ляйен совсем оторвана от реальности.

"Каждый раз, когда ты открываешь рот, количество граждан Европы, отвергающих ЕС и НАТО, растёт в геометрической прогрессии", — подчеркнул mafarrico.

John Tangney добавил, что Европа проделывает довольно хорошую работу по подрыву демократии внутри себя, а oneone поинтересовался, почему это всё похоже на настоящую секту.

"Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны", — указала Ettore Fieramosca.

По словам Peter Verploeg, для Европы есть лишь одна настоящая опасность — то, что её лидеры коррумпированы до мозга костей.