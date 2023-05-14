"Сошла с ума": В Сети ужаснулись от слов фон дер Ляйен об общих с Украиной ценностях

Пользователи социальных сетей обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившей, что киевский режим "борется за общие с ЕС ценности, включая демократию и верховенство закона". Читатели "Твиттера" ужаснулись такому обобщению и предрекли всему западному партнёрскому сообществу плохой финал.

Столь громкое заявление она сделала в ходе выступления на церемонии вручения премии Карла Великого украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, которая проходила в Германии. Комментаторы напомнили, что Брюссель уже давно ведёт себя как террористическая организация и, "когда всё закончится, они будут гнить в тюрьме".

Пользователи в комментариях прошлись и по персоне Зеленского, заявив, что эта церемония смешная и отвратительная одновременно. Они задались вопросом, что выдающегося для Европы сделал этот человек. Другие высказали мнение о состоянии фон дер Ляйен и попросили её говорить впредь только за себя, так как "подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в ваши мистификации реальности".

"Фон дер Ляйен, кажется, уже сошла с ума", — заявил один из пользователей.