Индийский министр поставил на место Борреля, грозившего санкциями из-за России

Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю следует изучить документы ЕС, прежде чем угрожать Индии санкциями за продажу продуктов переработки российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Посмотрите на правила Совета ЕС: российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская. Я бы настоятельно призвал вас взглянуть на постановление Совета [ЕС] 833/2014", — приводит слова индийского дипломата агентство ANI.

В данном документе Евросоюза разъясняется, что можно ввозить нефтепродукты, произведённые из российского сырья в третьих странах. Боррель назвал "нормальным" тот факт, что Индия покупает у РФ нефть. Вместе с тем он пригрозил "действовать", если Нью-Дели намерен стать центром переработки российского чёрного золота и продажи полученных нефтепродуктов ЕС.