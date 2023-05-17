Пойманный в Ульяновске диверсант заявил, что поджёг отдел полиции из-за неприязни к участковым

В Ульяновске задержали мужчину, который поджёг отделение полиции. По словам диверсанта, он пошёл на преступление якобы из-за личной неприязни к участковым. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, злоумышленником оказался 55-летний безработный по фамилии Мамедов. Найти его удалось почти сразу. В ходе допроса мужчина заявил, что был недоволен действиями полицейских — тем, что они начали в отношении него проверку и хотели выяснить причину ссор с бывшей сожительницей, от которой у него есть шестилетний сын.

До этого злоумышленник уже был судим за вымогательство, кражу, похищение документов, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и ряд других статей. Теперь ему грозит новое наказание — в виде пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".