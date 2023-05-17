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17 мая, 06:50

Даже ценой отставки: Группа стран ЕС тайно призывает Зеленского завершить конфликт, узнал Сеймур Херш

Журналист Херш: Группа стран ЕС тайно призывает Зеленского завершить конфликт

Группа стран Евросоюза во главе с Польшей тайно призывает украинского президента Владимира Зеленского остановить конфликт. Об этом сообщил журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Эту группу возглавляет Польша <...>, она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже если для этого необходимо уйти в отставку", — заявил Херш на своём сайте.

Помимо Польши, по информации Херша, в эту группу входят Венгрия, Эстония, Латвия и Литва.

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Ранее Херш уличил офицеров ВСУ в продаже иностранного оружия на чёрном рынке. На Западе знают об этом, но предпочитают замалчивать проблему, отметил публицист.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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