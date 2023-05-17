Даже ценой отставки: Группа стран ЕС тайно призывает Зеленского завершить конфликт, узнал Сеймур Херш

Группа стран Евросоюза во главе с Польшей тайно призывает украинского президента Владимира Зеленского остановить конфликт. Об этом сообщил журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Эту группу возглавляет Польша <...>, она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже если для этого необходимо уйти в отставку", — заявил Херш на своём сайте.

Помимо Польши, по информации Херша, в эту группу входят Венгрия, Эстония, Латвия и Литва.