Даже ценой отставки: Группа стран ЕС тайно призывает Зеленского завершить конфликт, узнал Сеймур Херш
Журналист Херш: Группа стран ЕС тайно призывает Зеленского завершить конфликт
Группа стран Евросоюза во главе с Польшей тайно призывает украинского президента Владимира Зеленского остановить конфликт. Об этом сообщил журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Эту группу возглавляет Польша <...>, она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже если для этого необходимо уйти в отставку", — заявил Херш на своём сайте.
Помимо Польши, по информации Херша, в эту группу входят Венгрия, Эстония, Латвия и Литва.
Ранее Херш уличил офицеров ВСУ в продаже иностранного оружия на чёрном рынке. На Западе знают об этом, но предпочитают замалчивать проблему, отметил публицист.
ТАСС / AP