Сеймур Херш: Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине
Президент США Джо Байден владеет неполными разведданными о ситуации на Украине. Как заявил журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, часть материалов американских спецслужб просто до него не доходит.
"Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто даёт часто противоречащие друг другу оценки", — сообщил он на своём сайте.
А ранее американский журналист и расследователь узнал о том, что некоторые европейские лидеры призывают президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт на территории Незалежной, даже если для этого ему необходимо уйти в отставку. Херш отметил, что группа стран Евросоюза не может действовать открыто, однако ему известно, что во главе стоит Польша.
ТАСС / AP / Susan Walsh