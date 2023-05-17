Сеймур Херш: Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине

Президент США Джо Байден владеет неполными разведданными о ситуации на Украине. Как заявил журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, часть материалов американских спецслужб просто до него не доходит.

"Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто даёт часто противоречащие друг другу оценки", — сообщил он на своём сайте.