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17 мая, 07:25

Сеймур Херш: Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине

Президент США Джо Байден владеет неполными разведданными о ситуации на Украине. Как заявил журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, часть материалов американских спецслужб просто до него не доходит.

"Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто даёт часто противоречащие друг другу оценки", — сообщил он на своём сайте.

Херш уличил офицеров ВСУ в продаже западного оружия на чёрном рынке

Херш уличил офицеров ВСУ в продаже западного оружия на чёрном рынке

А ранее американский журналист и расследователь узнал о том, что некоторые европейские лидеры призывают президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт на территории Незалежной, даже если для этого ему необходимо уйти в отставку. Херш отметил, что группа стран Евросоюза не может действовать открыто, однако ему известно, что во главе стоит Польша.

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Николь Вербер
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