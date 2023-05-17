Депутат предложил направлять всех собачников на спецкурсы

Кинологической подготовкой следует заняться не только людям, которые лишь планируют завести собаку, но и тем, кто обзавёлся четырёхлапыми друзьями уже давно. Так считает первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По словам парламентария, в общении с животными есть свои особенности, которые полезно знать каждому владельцу. Тут даже не так важно, как долго собака живёт с человеком, ведь воспитание — процесс постоянный и требует большого внимания. Не стоит пренебрегать обучением питомца, ведь правильно воспитанное животное будет знать, что нельзя выскакивать на дорогу, нападать на людей или есть что-то на улице.

"Нужно мягко создавать условия, чтобы была такая возможность. Если человек покупает животное, то кинологическая федерация, которая регистрирует его и выдаёт паспорт, могла бы рекомендовать прохождение таких курсов. Это бы было эффективно. Не ломать через колено, не навязывать что-то, а создавать условия. Чтобы это было просто, комфортно и недорого. Потому что сейчас это денег стоит — и, честно говоря, немаленьких", — заявил Бурматов в беседе с Ura.ru.