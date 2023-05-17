Суд приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по "делу о прослушке"

По данным издания, ему назначили один год тюремного заключения, а также два года лишения свободы условно. При этом, как сообщает телеканал BFMTV , наказание политик будет отбывать дома. На него наденут электронный браслет.

"Николя, я не такая могущественная, как ты": Стало известно, как Саркози чуть не довёл Меркель до слёз

Напомним, бывший французский лидер был приговорён к трём годам лишения свободы по делу о коррупции и торговле влиянием. Другие фигуранты дела — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Конституционного суда Жильбер Азибер — также были признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки. По данным следствия, политик через адвоката обещал помочь Азиберу получить должность в Княжестве Монако. Тот в обмен должен был предоставить Саркози конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны L'Oreal. Следствие ссылалось на записи перехваченных телефонных переговоров. В конце прошлого года Лайф писал, что Генпрокуратура Франции потребовала для экс-президента три года условного срока.