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17 мая, 08:06

Суд приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по "делу о прослушке"

AFP: Суд в Париже оставил в силе приговор Саркози по делу о торговле влиянием

Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози в рамках дела о так называемой торговле влиянием, передаёт Agence France-Presse (AFP).

По данным издания, ему назначили один год тюремного заключения, а также два года лишения свободы условно. При этом, как сообщает телеканал BFMTV, наказание политик будет отбывать дома. На него наденут электронный браслет.

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Напомним, бывший французский лидер был приговорён к трём годам лишения свободы по делу о коррупции и торговле влиянием. Другие фигуранты дела — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Конституционного суда Жильбер Азибер — также были признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки. По данным следствия, политик через адвоката обещал помочь Азиберу получить должность в Княжестве Монако. Тот в обмен должен был предоставить Саркози конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны L'Oreal. Следствие ссылалось на записи перехваченных телефонных переговоров. В конце прошлого года Лайф писал, что Генпрокуратура Франции потребовала для экс-президента три года условного срока.

Обложка ©

ТАСС / EPA / J.J. Guillen

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