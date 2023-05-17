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17 мая, 08:21

Глава научного центра "Вектор" уволен в связи с утратой доверия

Роспотребнадзор сообщил об увольнении главы центра "Вектор" Рината Максютова

<p>Ринат Максютов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Ринат Максютов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов уволен в связи с утратой доверия. Об этом со ссылкой на источники сообщают "Интерфакс" и "Коммерсант".

"Максютов уволен, это так", — сказал источник "Интерфакса", добавив, что это произошло "в связи с утратой доверия".

По данным "Коммерсанта", приказ об увольнении Максютова глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала 16 мая. Трудовой договор с гендиректором "Вектора" будет расторгнут 18 мая. Источники издания утверждают, что одним из оснований увольнения Максютова стало "непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов". В Роспотребнадзоре информацию подтвердили, подчеркнув, что основанием для расторжения трудового договора с Максютовым стало нарушение закона "О противодействии коррупции".

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Ринат Максютов работал в центре "Вектор" с 2003 года, гендиректором был с 2016-го. Он участвовал в разработке антиковидной вакцины "Эпиваккорона". ГНЦ "Вектор" основан в 1974 году. Он находится в Новосибирской области. Это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук.

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Никита Никонов
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