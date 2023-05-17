Вьетнамка попалась на попытке ввезти в Россию радиоактивные краплёные карты

Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили радиоактивные игральные карты у вьетнамки, прилетевшей из Дубая. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ФТС России.

Радиоактивные краплёные карты. Фото © ФТС России

Замеры радиоактивности карт, обнаруженных в аэропорту. Фото © ФТС России

Нарушительница попыталась пройти через зелёный коридор, но сработала система радиационного контроля "Янтарь". Таможенники нашли в кармане плаща женщины две колоды. Замеры показали, что радиационный фон превышен в 440 раз. На поверхности карт оказался изотоп калия-40, который несёт угрозу жизни человека.

Кроме того, обе колоды оказались краплёными, их обычно используют мошенники, которые с помощью спрятанного дозиметра идентифицируют любую карту. Все изъятые предметы были помещены в радиационно-защитный сейф и будут утилизированы как запрещённые к ввозу в Россию.