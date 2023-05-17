Под Калининградом сотрудники МЧС спасли от смерти измученного аиста, который застрял в столбе

В Калининградской области вечером 16 мая сотрудники МЧС спасли аиста, застрявшего в опоре освещения на федеральной трассе А229 Калининград – Чернышевское. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления министерства.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Калининградской области спасли застрявшего аиста. Видео © Telegram / ГУ МЧС по Калининградской области

"Очевидцы сообщили, что в районе посёлка Родники у федеральной трассы в опоре освещения застрял аист. Прибывшие на место спасатели установили, что без привлечения специальной высотной техники помочь птице не удастся", — рассказали спасатели.

На место происшествия прибыли бойцы первой пожарно-спасательной части на автолестнице. Птицу удалось достать, выяснилось, что она повредила крыло. Аист был настолько измучен, что не оказывал спасителям сопротивления. Его передали сотрудникам института "Биосфера Балтики" для оказания дальнейшей помощи.