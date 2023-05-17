Появилось видео "выбросившейся" на берег селёдки под Магаданом, но причина проста

Жители Магаданской области руками и вёдрами ловят селёдку, не успевшую уйти с отливом в Ольский лиман. Кадры богатого улова очевидцы публикуют в Сети.

Рыба пришла на нерест в Ольский лиман, но не успела уйти с отливом. Видео © t.me / MagadanMedia.ru

Рыба в огромном количестве просто лежит на берегу, так что даже ленивый не сможет уйти ни с чем. На видео местные жители неспешно прохаживаются вдоль моря и уходят с полными вёдрами свежайшей селёдки.

Но специалисты не видят в этом ничего удивительного. Такое явление наблюдается ежегодно в конце весны. Рыба заходит в лиман на нерест, но во время отлива далеко не вся успевает покинуть место, поэтому многие особи остаются плескаться в мелких лужах и становятся лёгкой добычей. Магаданцы давно знают об этом и заранее приезжают к лиману.