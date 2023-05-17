Украинский певец похвастался подаренным жене спецпропуском, разозлил киевлян и поплатился

В Киеве активно торгуют поддельными спецпропусками для свободного передвижения по городу во время комендантского часа. Такую ксиву приобрёл для своей супруги и украинский певец Виктор Павлик, не преминув похвастаться этим в соцсетях.

Певец Виктор Павлик похвастался купленным для жены спецпропуском. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / repyahovakate

Видео со словами "Это тебе подарок — пропуск, зай" разлетелось по местным пабликам и вызвало гнев киевлян. Супруга поспешно извинилась, сказав, что просто неудачно пошутила, сама она "не идеальна", а её "муж делает всё для победы".

За скандальную пару уже взялась киевская полиция. Левый спецпропуск, которым Павлик хвастался на видео, проезжая по Южному мосту, изъяли. Вдобавок напомнили о "запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения".