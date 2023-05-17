В РФ констатировали, что IWF заочно записала российских тяжелоатлетов в преступники

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF), обязывая российских и белорусских спортсменов заполнять специальные декларации на получение нейтрального статуса, заведомо поставит их в положение преступников. Так считает президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Создаётся впечатление, что, помимо очевидной дискриминации, всех наших спортсменов сразу записали в преступники, по которым будут постоянно проводиться некие расследования", — цитирует Агапитова ТАСС.

Он назвал декларации, которые придётся заполнять россиянам и белорусам, унизительными и нарушающими права человека. Также он задался вопросом, какие структуры будут проводить проверки этих документов.

"Утверждается, что это будет независимое следственное агентство. Предлагаемая система санкций и штрафов выглядит попыткой за счёт российских и белорусских спортсменов поправить финансовое положение IWF и трудоустроить бесхозных международных чиновников", — добавил глава ФТАР.