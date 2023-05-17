Эксперт объяснила, почему Зеленский не прислушается к призыву стран ЕС прекратить конфликт

Политтехнолог, политолог Алёна Август в беседе с Лайфом оценила заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что группа стран ЕС тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт.

По её словам, в ближайшее время количество подобных сообщений будет лишь расти. Эксперт отметила, что нынешняя ситуация играет на руку лишь единицам, поэтому всё больше стран, вынужденных поддержать "безумие украинских властей", наконец прозревают и открывают глаза на происходящее, в том числе и на то, что из-за действий верхушки Киева горит экономика европейских государств, изрядно опустошены бюджеты.

"Давайте это признаем — украинские власти даже на войне умудряются зарабатывать и даже на войне в рамках происходящего конфликта наказывать свой же народ. Но страны, которые были вынуждены их поддерживать, уже понимают, чем это чревато, в том числе для их экономик. Никто не готов кидать в этот пылающий украинскими дровами костёр судьбу собственной страны", — заявила политолог.

Как следует из заявлений украинской стороны, они не собираются останавливаться и думать о мирном решении ситуации, в том числе путём договорённостей, которые предлагает Россия. Август уверена, что и сам украинский лидер будет сопротивляться до последнего, пытаясь выторговать себе политическое и финансовое будущее. Она даже сравнила Зеленского с героем сериала "Слуга народа", в котором когда-то давно он сыграл президента Голобородько.

"Это не Голобородько, это не благородный герой. Это герой, который думает о своей финансовой судьбе, о своей мало, конечно, возможной политической судьбе. Потому что ему хочется эту роль доиграть и его не волнует, что будет со страной. Это тоже надо признать, именно это и мешает ему предпринимать какие-то более-менее значимые позитивные действия для разрешения ситуации и работать на пользу и своему народу, и всему миру", — отметила политтехнолог.