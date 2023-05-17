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17 мая, 09:49

Песков в ответ журналисту Хершу указал на увеличение потоков оружия у ВСУ

Россия замечает, что поставки оружия на Украину и его технические характеристики растут. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать сведения американского журналиста Сеймура Херша о том, что европейские страны тайно призывают Киев остановить конфликт. Песков отметил, что в Кремле "не знают, какие данные у этого журналиста" и откуда он их получил, а стремятся "воспринимать конкретные факты".

"Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются, повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений. Вот это факты, которые мы наблюдаем", — пояснил представитель Кремля.

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Ранее в среду журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш обнародовал данные о том, что группа стран Евросоюза во главе с Польшей тайно призывает украинского президента Владимира Зеленского остановить конфликт. Помимо Польши, по информации Херша, в эту группу входят Венгрия, Эстония, Латвия и Литва.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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