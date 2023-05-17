Песков в ответ журналисту Хершу указал на увеличение потоков оружия у ВСУ

Россия замечает, что поставки оружия на Украину и его технические характеристики растут. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать сведения американского журналиста Сеймура Херша о том, что европейские страны тайно призывают Киев остановить конфликт. Песков отметил, что в Кремле "не знают, какие данные у этого журналиста" и откуда он их получил, а стремятся "воспринимать конкретные факты".