МИД Финляндии не будет закрывать представительства в РФ из-за заморозки счетов

Финляндия не собирается останавливать работу посольства республики в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге по причине заморозки банковских счетов. Об этом сообщил глава финского МИДа Пекка Хаависто.

"Закрывать консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве не планируется. На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоёмкой", — уточнил он.