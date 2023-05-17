МИД Финляндии не будет закрывать представительства в РФ из-за заморозки счетов
Финляндия не собирается останавливать работу посольства республики в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге по причине заморозки банковских счетов. Об этом сообщил глава финского МИДа Пекка Хаависто.
"Закрывать консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве не планируется. На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоёмкой", — уточнил он.
Напомним, МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве, а также финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Ситуацию в Хельсинки назвали "очень серьёзной" и заявили о проведении всестороннего расследования.
ТАСС / Владимир Гердо