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17 мая, 09:53

МИД Финляндии не будет закрывать представительства в РФ из-за заморозки счетов

Финляндия не собирается останавливать работу посольства республики в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге по причине заморозки банковских счетов. Об этом сообщил глава финского МИДа Пекка Хаависто.

"Закрывать консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве не планируется. На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоёмкой", уточнил он.

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Напомним, МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве, а также финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Ситуацию в Хельсинки назвали "очень серьёзной" и заявили о проведении всестороннего расследования.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми
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