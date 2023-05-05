Финляндия не смогла найти напавших на российское консульство на Аландах

В деле о нападении на российскую дипмиссию в столице Аландских островов разберётся финская полиция. Об этом РИА Новости сообщила сотрудница отдела коммуникаций МИД Финляндии Вилма Соррин.

По её словам, финская сторона "серьёзно относится к этому инциденту" и после рассмотрения ноты МИД России передала информацию в полицию. Соррин также добавила, что Министерство иностранных дел, власти и правоохранительные органы Аландских островов регулярно обмениваются информацией по этому происшествию. Подозреваемые пока не найдены, ведётся предварительное расследование.