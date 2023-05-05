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5 мая, 18:52

Финляндия не смогла найти напавших на российское консульство на Аландах

МИД Финляндии пообещал разобраться в деле об атаке на консульство РФ на Аландах

В деле о нападении на российскую дипмиссию в столице Аландских островов разберётся финская полиция. Об этом РИА Новости сообщила сотрудница отдела коммуникаций МИД Финляндии Вилма Соррин.

По её словам, финская сторона "серьёзно относится к этому инциденту" и после рассмотрения ноты МИД России передала информацию в полицию. Соррин также добавила, что Министерство иностранных дел, власти и правоохранительные органы Аландских островов регулярно обмениваются информацией по этому происшествию. Подозреваемые пока не найдены, ведётся предварительное расследование.

В Финляндии собирают подписи за закрытие консульства РФ на Аландских островах

В Финляндии собирают подписи за закрытие консульства РФ на Аландских островах

Напомним, 3 мая группа неизвестных совершила атаку на консульство России в городе Мариехамн, расположенном на принадлежащих Финляндии Аландских островах. По данным МИД РФ, на территорию диппредставительства бросили взрывное шумовое устройство. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Konsaland.mid

Ольга Платонова
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