В МИД заявили об атаке на российское консульство на Аландах

Группа лиц совершила атаку на Консульство России в городе Мариехамн, расположенном на принадлежащих Финляндии Аландских островах. По данным МИД РФ, на территорию диппредставительства бросили взрывное шумовое устройство. Действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии.

"В ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года в отношении Консульства России в Мариехамне был совершён акт вандализма. Группой лиц на территорию российского загранучреждения было брошено взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. Зданию консульства нанесён материальный ущерб", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в телеграм-канале ведомства.