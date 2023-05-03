КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 15:41

В МИД заявили об атаке на российское консульство на Аландах

МИД РФ: На территорию консульства в Мариехамне бросили взрывное устройство

Группа лиц совершила атаку на Консульство России в городе Мариехамн, расположенном на принадлежащих Финляндии Аландских островах. По данным МИД РФ, на территорию диппредставительства бросили взрывное шумовое устройство. Действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии.

"В ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года в отношении Консульства России в Мариехамне был совершён акт вандализма. Группой лиц на территорию российского загранучреждения было брошено взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. Зданию консульства нанесён материальный ущерб", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Посольство РФ в Хельсинки уже направило ноту в МИД Финляндии и напомнило о Венской конвенции. От финской власти потребовали привлечь виновных в атаке к ответственности и обеспечить должный уровень безопасности дипломатов.

В Финляндии задумались нарушить соглашение с Россией по Аландским островам

В Финляндии задумались нарушить соглашение с Россией по Аландским островам

Напомним, ранее в Финляндии начали собирать подписи за закрытие Консульства РФ на Аландских островах в связи со вступлением страны в НАТО. В Москве выразили надежду, что Хельсинки выполнит обязательства в отношении демилитаризованного статуса островов и присутствия там российской дипмиссии. Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал инициативу закрыть консульство.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
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