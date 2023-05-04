КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 23:47

СК возбудит дело после нападения на российское консульство на Аландах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Мариехамне, находящегося на принадлежащих Финляндии Аландских островах.

Главному следственному управлению СК РФ поручено организовать расследование и дать оценку действиям причастных по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Также глава ведомства поручил МИД России запросить требуемую для проведения расследования информацию.

В МИД заявили об атаке на российское консульство на Аландах

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Напомним, ранее в Финляндии начали собирать подписи за закрытие консульства России на Аландских островах на фоне вступления страны в НАТО. В Москве выразили надежду на то, что Хельсинки выполнят обязательства в отношении демилитаризованного статуса островов и присутствия там российской дипмиссии. Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал инициативу закрыть консульство.

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СК РФ

Юлия Коновалова
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