СК возбудит дело после нападения на российское консульство на Аландах
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Мариехамне, находящегося на принадлежащих Финляндии Аландских островах.
Главному следственному управлению СК РФ поручено организовать расследование и дать оценку действиям причастных по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Также глава ведомства поручил МИД России запросить требуемую для проведения расследования информацию.
Напомним, ранее в Финляндии начали собирать подписи за закрытие консульства России на Аландских островах на фоне вступления страны в НАТО. В Москве выразили надежду на то, что Хельсинки выполнят обязательства в отношении демилитаризованного статуса островов и присутствия там российской дипмиссии. Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал инициативу закрыть консульство.