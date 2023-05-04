СК возбудит дело после нападения на российское консульство на Аландах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Мариехамне, находящегося на принадлежащих Финляндии Аландских островах.

Главному следственному управлению СК РФ поручено организовать расследование и дать оценку действиям причастных по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Также глава ведомства поручил МИД России запросить требуемую для проведения расследования информацию.