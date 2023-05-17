Песков переадресовал в МВД вопрос о наказании за жёлто-синие цвета

"Честно говоря, мне нечего сказать. Здесь если смотреть на букву закона, то никаких нет в данном случае норм и правил. Вместе с тем, если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, наверное, за разъяснениями надо туда обращаться", — заявил Песков на брифинге, добавив, что эта тема не является вопросом для администрации президента.