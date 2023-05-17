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17 мая, 10:06

Песков переадресовал в МВД вопрос о наказании за жёлто-синие цвета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разъяснения по сочетанию жёлтого и синего цветов не являются вопросом Кремля.

"Честно говоря, мне нечего сказать. Здесь если смотреть на букву закона, то никаких нет в данном случае норм и правил. Вместе с тем, если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, наверное, за разъяснениями надо туда обращаться", — заявил Песков на брифинге, добавив, что эта тема не является вопросом для администрации президента.

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Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к МВД с призывом разъяснить, что сочетание цветов флага Украины не является основанием для задержаний и возбуждения дел. Депутат привёл случай из Ханты-Мансийского автономного округа, где директор школы пожаловалась в полицию на маму ученицы, которая накануне Дня Победы пришла в учебное заведение с жёлто-синей лентой в волосах.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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