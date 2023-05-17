ЛДПР не откажется от жёлто-синих цветов герба
Нилов: ЛДПР не поменяет цвета герба из-за жалоб на его схожесть с флагом Украины
Руководство Либерально-демократической партии России (ЛДПР) не планирует менять герб из-за жалоб некоторых граждан на то, что в нём используется цветовая гамма флага Украины. Об этом заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
"ЛДПР менять свои цвета не будет, у нас гимн, герб, который давно утверждён", — заявил Нилов в разговоре с журналистами.
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По словам депутата, в партии увидели "специальную кампанию, которая разворачивается в Интернете против ЛДПР", когда граждан призывают писать заявления в правоохранительные органы на людей, использующих атрибутику партии. Нилов добавил, что золотой и тёмно-синий цвета в уставе ЛДПР были утверждены давным-давно. Парламентарий назвал эту ситуацию абсурдной и призвал не допускать всяческих спекуляций и провокаций.
Ранее зампред Госдумы Владислав Даванков обратился к МВД с призывом разъяснить, что сочетание жёлтого и синего не является основанием для задержаний и возбуждения дел. Парламентарий привёл случай из ХМАО, где директор школы пожаловалась в полицию на мать девочки, которая накануне 9 Мая пришла в учебное учреждение с жёлто-синей лентой в волосах.
ТАСС / Валерий Шарифулин