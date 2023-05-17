ЛДПР не откажется от жёлто-синих цветов герба

Руководство Либерально-демократической партии России (ЛДПР) не планирует менять герб из-за жалоб некоторых граждан на то, что в нём используется цветовая гамма флага Украины. Об этом заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

"ЛДПР менять свои цвета не будет, у нас гимн, герб, который давно утверждён", — заявил Нилов в разговоре с журналистами.

По словам депутата, в партии увидели "специальную кампанию, которая разворачивается в Интернете против ЛДПР", когда граждан призывают писать заявления в правоохранительные органы на людей, использующих атрибутику партии. Нилов добавил, что золотой и тёмно-синий цвета в уставе ЛДПР были утверждены давным-давно. Парламентарий назвал эту ситуацию абсурдной и призвал не допускать всяческих спекуляций и провокаций.