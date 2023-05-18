День Балтийского флота, День майского жука и иконы "Неупиваемая чаша": Какие праздники отмечаются 18 мая В этот четверг поздравляем моряков Балтийского флота, наблюдаем за майскими жуками и сажаем капусту, чтобы потом со спокойной совестью отправиться в музей и послушать песни Аллегровой. Всё о праздниках, которые отмечаются 18 мая, Лайф собрал в этом материале. 17 мая, 21:01 День Балтийского флота отмечают в России ежегодно 18 мая. Обложка © Shutterstock

День Балтийского флота

Этот профессиональный праздник моряков отмечается в России ежегодно 18 мая в честь создания Балтийского флота. История возникновения праздника отсылает нас к далёкому 1703 году, когда небольшая флотилия из тридцати шлюпок под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу над шведами, захватив в устье Невы два военных судна. Все участники того сражения получили памятные медали с надписью "Небываемое бывает". Спустя год в этот же день 18 мая на острове Котлин был основан порт Кронштадт, который по сей день остаётся городом моряков и базой Балтийского флота ВМФ РФ.

Кстати, Балтийский флот — один из старейших в стране, его возникновение связано с ключевыми моментами российской истории. Среди них и основание Санкт-Петербурга в мае того же года, и освоение земель вокруг Финского залива, и сражения в годы Русско-японской войны. Также особую роль флот сыграл во время Великой Отечественной войны: моряками активно сдерживалось наступление вражеских частей на Ленинград. Бомбардировщики этого же флота нанесли первые удары по Берлину в 1941 году. Также флот по праву может называться родоначальником российских кругосветок: 432 географических открытия на карте мира принадлежат адмиралам и офицерам-балтийцам.

Кронштадт — город-порт и база Балтийского флота — станет центром празднования 18 мая. Фото © Shutterstock

Сегодня Балтийский флот представляет собой крупное стратегическое объединение, способное действовать как на море, так и на суше и даже в воздухе. Основные пункты базирования — Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт ( Ленинградская область), а сам штаб располагается в Калининграде.

Международный день музеев

Международный день музеев отмечается 18 мая в России и по всему миру. Это профессиональный праздник всех работников, чья деятельность связана с выставочной работой. Памятная дата отмечается с 1977 года с подачи Международного совета музеев. Её цель — продемонстрировать потенциал и историко-культурное наследие современных музеев. Подробнее о том, как отмечается Международный день музеев, читайте в материале Лайфа.

День рождения майского жука

18 мая — самая "жужжащая" дата в календаре, ведь в этот день отмечается День майского жука. Почему этот жук — майский? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать жизненный цикл насекомого. Вначале самка откладывает яйца: это происходит как раз в мае. Из яйца выходит личинка, которая живёт три-четыре года. Причём поздней осенью и зимой личинки майского жука зарываются в землю на глубину до двух метров, а поздней весной и летом они ползут к поверхности почвы, чтобы быть поближе к солнечному теплу. После происходит окукливание, а из куклы вызревает взрослая особь, и это, как правило, тоже происходит в мае. Примерно через две недели взрослой жизни майский жук должен найти себе партнёра. Затем происходит оплодотворение, после которого самка и самец гибнут, — жизненный цикл майского жука завершается.

Майский жук не просто так носит своё имя. Фото © Shutterstock

Учёные давно занимаются изучением майского жука, он всё ещё представляет собой загадку. Его ритм жизни зависит от солнца. Днём жуки малоподвижны и находятся в состоянии дрёмы, а бодрствуют и едят они преимущественно в тёмное время суток. Также у майских жуков очень маленький коэффициент подъёмной силы, так что их полёты противоречат законам аэродинамики. А ещё майские жуки не умеют плавать.

Международный день вакцины против ВИЧ

Этот день, также известный как День осведомлённости о вакцине против ВИЧ, отмечается ежегодно. Его сложно назвать праздником — скорее, этот день призван повысить информированность людей об этой болезни и рассказать о том, как учёные уже многие годы бьются над созданием безопасной и высокоэффективной вакцины, которая покончит с распространением вируса иммунодефицита человека. Впервые Всемирный день вакцины против ВИЧ отметили 18 мая в 1998 году — в годовщину выступления тогдашнего президента США Билла Клинтона, который в своей речи в Балтиморе призывал устанавливать новые цели в эпоху науки и технологии. Одной из этих целей он как раз и назвал разработку вакцины, которая способна противостоять угрозе СПИДа. Вирус иммунодефицита человека поражает клетки иммунной системы, что приводит к угнетению работы иммунной системы и развитию синдрома приобретённого иммунодефицита. Организм под воздействием вируса теряет возможность защищаться от инфекций, и, если не предпринимать никаких действий для лечения, то, как правило, человек погибает в среднем через 9–11 лет после заражения ВИЧ. В то же время при проведении своевременной антиретровирусной терапии продолжительность жизни ВИЧ-положительного может быть такой же, как и у людей без ВИЧ. Однако сегодня такая терапия доступна не всем.

День иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша"

18 мая в России отмечается церковный праздник — день иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Эта икона относится к типу Оранта. Богородица на ней изображена молящейся за грешников, с поднятыми вверх руками. Перед ней предстаёт младенец Христос, стоящий в чаше, которая символизирует Чашу Причащения — источник духовной радости и утешения для всех верующих.

Икона Божией Матери "Неупиваемая чаша" исцеляет страждущих от наркомании и алкоголизма. Фото © Wikipedia

История явления иконы такая: в Тульской губернии жил отставной солдат, который очень много пил и не мог завязать с алкоголем, даже несмотря на постигшую его нищету. Плюс ко всему от пьянства у него отнялись ноги. Но однажды ему приснился сон, в котором солдат увидел старца, повелевшего ему пойти в Серпухов, в монастырь Богородицы и отслужить молебен перед иконой "Неупиваемая чаша". Но тот не поверил видению из сна: всё-таки и ноги не ходили, и денег у него не было, — как тут добраться до обители? Но сон повторился ещё дважды, и отставной солдат, поверив в знамение, на четвереньках пополз в Серпухов. Однако в монастыре никто не мог подсказать, где же находится заветная икона. Было непонятно, где старику отслужить молебен, чтобы обрести возможность спать спокойно, пока кто-то не вспомнил про икону с изображением чаши, которая висела в проходе из соборного храма в ризницу. На обратной стороне иконы действительно оказалась надпись: "Неупиваемая Чаша". Молебен был совершён, и из Серпухова бывший пьяница возвращался совершенно здоровым и на своих ногах. С тех пор чудотворная икона славится способностью исцелять страждущих от наркомании, алкоголизма и курения, помогая человеку изменить свой образ жизни. Находилась икона Божией Матери до 1919 года во Владычнем монастыре, а после его закрытия — в соборе Николы Белого на Калужской улице. Дальнейшая судьба иконы неизвестна, но в 1993 году в Серпуховском Высоцком мужском монастыре были сделаны списки чудотворной иконы с сохранением всех пропорций и академического стиля. И сегодня к иконе Божией Матери "Неупиваемая Чаша" обращаются с просьбами избавления от недугов.

Арина Рассадница (Ирина Лопатница)

18 мая отмечается память Ирины (в русской традиции — Арины) Македонской — первой женщины, почитаемой в лике великомучеников. Этот праздник из церковного календаря перетёк в народный под именем Арины Рассадницы. Она родилась в I веке в семье язычника, правителя одной из областей Македонии. Обучением девушки занимался наставник, который был тайным христианином. Его влияние на молодую воспитанницу было велико, так что скоро и она сменила веру. Спустя время её отца сменил другой правитель, и на христиан начались гонения. Истязаниям подверглась и Арина (Ирина) Македонская, однако пытки волшебным образом не причинили ей вреда, и она прожила долгую жизнь, прославившись своей способностью исцелять больных.

На Арину Рассадницу 18 мая принято сажать капусту. Фото © Shutterstock

На Руси в этот день, на Арину Рассадницу, высаживали рассаду на грядки, преимущественно капусту и огурцы. Считалось, что этим должны заниматься только женщины, притом в полном одиночестве, чтобы избежать сглаза. Первый росток капусты покрывали большим горшком, а сверху накрывали белой скатертью, чтобы будущие кочаны получились такими же большими и белыми. По краям грядки сеяли крапиву, в задачи которой входило отпугивание нечисти и вредных насекомых, приговаривая: "Крапиву — чертям, капусту — нам!"

Проводили в этот день и другие работы: избавлялись от высохшей прошлогодней травы. И поговорка была в ходу соответствующая: "На Ирину худая трава из поля вон".

Именинники 18 мая

Сегодня поздравления с именинами принимают Яков, Адриан, Ирина и Арина. Не забудьте 18 мая поздравить знакомых и друзей с этими именами.

Несравненная Ирина Аллегрова — именинница 18 мая. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Памятные события 18 мая

В этот день в 1724 году состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I;

В 1915 году 18 мая был испытан первый в мире танк "Вездеход";

В 1923 году французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера;

В 1927 году американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвёзд;

В 1953 году американская лётчица Жаклин Кокран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолёте звуковой барьер;

18 мая 1958 года на 11-м Каннском кинофестивале "Золотую пальмовую ветвь" получил легендарный советский фильм "Летят журавли".

18 мая 1958 года на 11-м Каннском кинофестивале фильм "Летят журавли" сорвал овации. Кадр © "Летят журавли". Режиссёр — Михаил Калатозов, сценарист — Виктор Розов / "Кинопоиск"

Народные приметы

Немало народных примет, связанных с наблюдениями за майским жуком, дошли до наших дней. Наши предки знали: Если жук покружился и сел на голову, следует подготовиться к крупным тратам;

Если майский жук запутался в волосах, это считается добрым знаком, предвещающим победу над врагами;

Если случайно раздавить жука, можно заболеть. Хотя убивать насекомых всегда считается плохой приметой;

Нашествие майских жуков — к дождю;

Если майский жук залетит в окно квартиры, дома или машины, это сулит неприятности всем, кто находится внутри. Но есть шанс избежать беды, если аккуратно поймать хруща, например в полотенце, и выпустить на улицу.