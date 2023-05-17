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17 мая, 11:04

В Саратове задержали подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП

В Саратове задержали подозреваемого в организации диверсии на линии электропередачи. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

К счастью, попытка диверсии оказалась тщетной и с треском провалилась, однако были возбуждены уголовные дела по трём статьям: "Приготовление к террористическому акту", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Передача, хранение взрывных устройств". Сейчас горе-диверсант даёт показания.

Масса взрывчатки, которую заложили под ЛЭП в Саратове, составила почти два килограмма

Масса взрывчатки, которую заложили под ЛЭП в Саратове, составила почти два килограмма

Напомним, 5 мая диверсанты заложили самодельное взрывное устройство под ЛЭП в Саратове. Они хотели взорвать линию электропередачи, обеспечивающую электричеством Ленинский и Гагаринский районы города, приведя в действие устройство с помощью электродетонатора. Как выяснили специалисты, масса взрывчатки составила почти два килограмма.

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Freepik

Николь Вербер
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