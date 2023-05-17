В Саратове задержали подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП

В Саратове задержали подозреваемого в организации диверсии на линии электропередачи. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

К счастью, попытка диверсии оказалась тщетной и с треском провалилась, однако были возбуждены уголовные дела по трём статьям: "Приготовление к террористическому акту", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Передача, хранение взрывных устройств". Сейчас горе-диверсант даёт показания.