Убивший 95-летнего ветерана житель Башкирии получил 16 лет колонии
63-летний житель Башкирии получил 16 лет колонии строгого режима за убийство 95-летнего ветерана, отказавшего ему дать в долг. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему жителю деревни Кадырово Илишевского района <...> Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется по нескольким пунктам двух статей — "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем" и "Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".
Трагедия случилась летом 2022 года. 25 августа сосед пришёл к 95-летнему ветерану ВОВ, чтобы одолжить денег. Когда пожилой мужчина отказал односельчанину, тот распылил ему в лицо перцовый баллончик и избил металлическим штырём. От ранений ветеран скончался на месте. После этого изверг выкрал из дома восемь тысяч рублей и скрылся. Вину преступник так и не признал.
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