Россиян предупредили об опасности походов в туалет "на дорожку"

Мочеиспускание может навредить здоровью, если оно происходит не по естественной нужде организма, а из-за того, что человек заставляет себя сходить в туалет "впрок". В перспективе это может стать причиной слабых мышц тазового дна. На эту тему свой комментарий "Вечерней Москве" дала врач превентивной медицины Мадина Мусичова.

Мусичова призвала не ходить в туалет часто без необходимости, а "на всякий случай", так как это создаёт риск развития инконтиненции — недержания мочи.

"Ещё хуже, если при этом вы тужитесь. Тогда пролапс вам гарантирован. Таким образом, мы приучаем мочевой пузырь к частым позывам. В итоге он может начать вас беспокоить даже во время сна", — предостерегла врач.

В медицинской терминологии есть определение для прогулок до туалета по ночам — никтурия. Она также не идёт организму во благо, нарушая естественный процесс сна. Эксперт отметила, что дневная норма явок в туалет по малой нужде — 3–4 раза, не больше.

В тех случаях, когда нормальный порядок мочеиспускания уже нарушен, нужно обязательно провериться на наличие патологий мочевого пузыря и почек. Мусичова также советует заняться специальными упражнениями для мышц малого таза, предварительно обсудив это со специалистом, так как у такой гимнастики есть противопоказания.

Ещё врач рекомендовала убрать из рациона кофеин, пить меньше жидкости и избегать диуретических продуктов. Также стоит заняться тренировками мочевого пузыря, обращая внимание на то, сколько походов в туалет в день приходится совершать и что их может провоцировать.

"Проанализируйте результаты и поставьте себе цель — посещать уборную не чаще, чем раз в четыре часа. Если сразу у вас это не получается, то просто постепенно увеличивайте время на 5–10 минут", — рассказала специалист.

А ещё, если несвоевременные позывы организма вызваны именно привычкой, Мусичова советует попробовать сокращать мышцы малого таза в течение нескольких минут — позыв пройдёт.