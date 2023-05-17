У них на это 5 причин: Врач объяснила, почему весной люди болеют чаще
Терапевт Романенко назвала стресс причиной повышенной заболеваемости весной
Есть не менее пяти причин, по которым весной люди болеют особенно часто. Об этом рассказала терапевт, главный врач сети клиник "Твой доктор" Татьяна Романенко в беседе с "ФедералПресс".
"Весной достаточно переменчивая погода. Многие слишком рано начинают одеваться легко и из-за этого простужаются", — отметила врач.
Кроме того, весной организм человека истощён после зимы и ему не хватает витаминов. Дефицит надо восполнять, подчеркнула доктор. Третьей причиной врач назвала весенние стрессы, которые ослабляют иммунную систему, а четвёртой — долгую сохранность вирусов в тёплой влажной среде. Ещё одной важной причиной заболеваемости является несоблюдение рекомендаций врача.
"Нельзя надеяться на авось. Пандемия коронавируса закончилась, но вирус всё равно есть так же, как и, например, грипп", — заключила эксперт.
Ранее Романенко объяснила, когда холодный душ может привести к инсульту. Также медик предупредила об опасности насморка, бронхита и других воспалений нижних и верхних дыхательных путей.
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