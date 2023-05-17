ВСУ потеряли более 70 военных и танк на Краснолиманском направлении

Авиация, артиллерия и расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" за сутки уничтожили свыше 70 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что всего на Краснолиманском направлении за 24 часа уничтожено 70 военных, танк, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30 и два бронетранспортёра.