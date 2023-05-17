ВСУ потеряли более 70 военных и танк на Краснолиманском направлении
МО: ВС РФ уничтожили более 70 военных и танк ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация, артиллерия и расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" за сутки уничтожили свыше 70 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков на брифинге.
Представитель Минобороны добавил, что всего на Краснолиманском направлении за 24 часа уничтожено 70 военных, танк, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30 и два бронетранспортёра.
Ранее Конашенков сообщил, что российские войска заняли более выгодный рубеж обороны в районе Артёмовска. Тем временем штурмовые отряды продолжают вести бои за овладение западными кварталами города.
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