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Опубликовано 17 мая 2023, 12:06
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ВСУ потеряли более 70 военных и танк на Краснолиманском направлении

МО: ВС РФ уничтожили более 70 военных и танк ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация, артиллерия и расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" за сутки уничтожили свыше 70 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков на брифинге.

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Представитель Минобороны добавил, что всего на Краснолиманском направлении за 24 часа уничтожено 70 военных, танк, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30 и два бронетранспортёра.

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска заняли более выгодный рубеж обороны в районе Артёмовска. Тем временем штурмовые отряды продолжают вести бои за овладение западными кварталами города.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Никита Никонов
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