Неизвестный снаряд обнаружили у АЗС в Зеленограде
Неизвестный снаряд заметили у автомобильной заправочной станции в Зеленограде. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, местные сразу же сообщили о находке в соответствующие службы. В эти минуты сотрудники полиции и сапёры уже направляются на место ЧП.
Ранее Лайф сообщал ещё об одном снаряде, найденном в Москве. На прошлой неделе опасную находку обнаружили рядом с ТЭЦ-21 на севере столицы. Жители Дмитровского района сразу сообщили в полицию, прибывшие на место сотрудники оцепили территорию.
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