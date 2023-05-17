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17 мая, 12:16

Неизвестный снаряд обнаружили у АЗС в Зеленограде

Неизвестный снаряд заметили у автомобильной заправочной станции в Зеленограде. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, местные сразу же сообщили о находке в соответствующие службы. В эти минуты сотрудники полиции и сапёры уже направляются на место ЧП.

Лайф публикует фото боеприпаса, который нашли у АЗС в Курской области

Лайф публикует фото боеприпаса, который нашли у АЗС в Курской области

Ранее Лайф сообщал ещё об одном снаряде, найденном в Москве. На прошлой неделе опасную находку обнаружили рядом с ТЭЦ-21 на севере столицы. Жители Дмитровского района сразу сообщили в полицию, прибывшие на место сотрудники оцепили территорию.

Обложка ©

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Николь Вербер
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