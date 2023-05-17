Неизвестный снаряд обнаружили у АЗС в Зеленограде

Неизвестный снаряд заметили у автомобильной заправочной станции в Зеленограде. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, местные сразу же сообщили о находке в соответствующие службы. В эти минуты сотрудники полиции и сапёры уже направляются на место ЧП.