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17 мая, 12:36

Google удалит часть пользовательских аккаунтов, в том числе и на YouTube

Google в декабре начнёт удалять личные аккаунты, неактивные в течение двух лет

Американская корпорация Google сообщила, что уже с декабря начнёт удалять некоторые аккаунты пользователей. По словам вице-президента отдела управления продукцией Рут Кричели, речь идёт об учётных записях, неактивных в течение двух лет. Утверждается, что это будет делаться в целях безопасности и предотвращения взломов.

"Мы обновляем политику бездействия для аккаунтов Google до двух лет во всех наших продуктах. Начиная с конца этого года, если аккаунт Google не использовался и в него не был осуществлён вход в течение как минимум двух лет, мы можем удалить аккаунт и его содержимое", говорится в опубликованном сообщении.

Так, речь идёт об удалении данных в том числе с сервисов Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar, YouTube и Photos. Причём обновлённая политика затрагивает только личные аккаунты, для профилей организаций ничего не изменится.

Во избежание удаления рекомендуется входить в аккаунт минимум раз в два года. Также защитит оформленная на аккаунт Google подписка. Компания собирается оповещать пользователей, чьи учётные записи могут быть удалены.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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